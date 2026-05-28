Il presidente del Napoli avrebbe preferito non attendere ulteriormente la decisione sul nuovo allenatore, considerando l'ipotesi che Allegri possa essere scelto al posto di Italiano. Secondo indiscrezioni, Allegri sarebbe ora in testa tra i candidati per la guida della squadra nella stagione 2026-27, anche se non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane aperta e in evoluzione, con il club che valuta diverse opzioni per il futuro tecnico.

Ore bollenti come questo clima in casa Napoli, con Allegri che avrebbe sorpassato Italiano nella gerarchia di De Laurentiis (il condizionale è d’obbligo) e ora sarebbe in pole per guidare gli azzurri nella stagione 2026-27. Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha svelato un retroscena da cui è scaturita tale virata. Perché il Napoli ha frenato (per ora) su Italiano. Spiega Pedullà: Il trend di ieri era Allegri aggrappato al Napoli, precedenza a Italiano e al suo incontro con il Bologna. Poi sappiamo che ha risolto. E quindi De Laurentiis aspetta Italiano, o meglio, aspettava Italiano fino a ieri sera. Stamattina ho scoperto una cosa che vi ho raccontato in esclusiva sui miei canali e che ho visto poi confermata da più fonti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis non voleva restare appeso alla decisione di Italiano

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