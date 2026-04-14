Il rapporto tra l’allenatore e il presidente della squadra di calcio rimane in sospeso, con un confronto programmato che è stato posticipato. La decisione sul futuro della squadra dipenderà dall’esito di questo incontro, che si terrà alla fine della stagione. Fino ad allora, le parti rimangono in attesa di un chiarimento ufficiale. Il vertice rappresenta l’ultimo passaggio necessario prima di eventuali decisioni definitive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il confronto è rinviato, ma sarà decisivo. Aurelio De Laurentiis rientrerà dagli Stati Uniti nel fine settimana, ma per parlare del futuro con Antonio Conte bisognerà attendere la fine del campionato. Come racconta Il Mattino, tutto ruota attorno a un faccia a faccia che definirà il destino del Napoli. Il Mattino sottolinea come il punto di partenza sia solido: il ritorno in Champions League garantirà almeno 70 milioni di euro, base economica fondamentale per programmare. Ma non basta. Conte vuole certezze, risposte precise su visione, ambizioni e direzione del progetto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Conte aspetta De Laurentiis: futuro appeso al vertice di fine stagione”

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Piermario Morosini, calciatore del Livorno, muore stroncato da una crisi cardiaca durante la partita Pescara-Livorno di Serie B. Rileggi la notizia dall’archivio digitale de Il Mattino https://l-nk.it/Te9QPc #ilmattino #piermarioMorosini #archivio #accaddeoggi - facebook.com facebook

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