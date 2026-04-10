Da qualche giorno circolano voci di mercato che ipotizzano un possibile cambiamento alla guida tecnica del Napoli. In questo clima di attesa, si fa strada anche la notizia, riportata da esperti del settore, di un contatto telefonico tra il presidente della società e un allenatore, volto a un sondaggio. La situazione resta ancora tutta da definire, mentre le discussioni tra gli addetti ai lavori continuano a susseguirsi.

Come oramai ogni volta in questo periodo dell’anno, arrivano puntuali le voci di mercato riguardanti un possibile addio di Antonio Conte al Napoli. Dopo la scorsa stagione, con le voci inerenti alla Juventus, quest’anno tocca alla Nazionale italiana. Alfredo Pedullà, noto giornalista e opinionista italiano, ha svelato sul suo canale YouTube un retroscena su Aurelio De Laurentiis. Le dichiarazioni di Pedullà. Secondo quanto rivelato dall’opinionista, in casa Napoli si stanno facendo valutazioni profonde non solo sulla rosa, ma anche sul futuro della panchina. In particolare, viene sottolineato come alcune scelte passate, come quella su Giovane, siano state forse giudicate in modo troppo frettoloso. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Pedullà: “De Laurentiis aveva telefonato ad un allenatore per un sondaggio”

De Laurentiis dirà a Conte che sul mercato non si può scialacquare con acquisti da 40-50 milioni (Pedullà)Sul suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell’incontro tra il tecnico del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De...

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Temi più discussi: De Laurentiis: Se Malagò prendesse in mano tutto, il calcio italiano risalirebbe prestissimo la china; De Laurentiis: Se Conte mi chiedesse di andare ad allenare la Nazionale, accetterei. Ma ho dei dubbi; Pedullà: Lukaku tassa che il Napoli non avrebbe dovuto pagare. Già all’Inter Romelu…; Pedullà: Napoli: quattro acquisti per una squadra già forte. Alajbegovic primo obiettivo.

Retroscena De Zerbi, Pedullà: Sondato dal Napoli prima degli SpursAlfredo Pedullà tramite il suo canale youtube racconta di un accostamento tra il Napoli e De Zerbi, prima dell'ufficialità con gli Spurs ... ilnapolista.it

Pedullà: De Laurentiis e Conte si stanno sopportando da 5-6 mesi. Il patron non ne può più su un aspettoUltime notizie - De Laurentiis e Conte si stanno sopportando da 5-6 mesi. Questo è quanto racconta il giornalista Alfredo Pedullà sul sito di Sportitalia che spiega perché questa sopportazione sia b ... msn.com

Per Alfredo Pedullà il Napoli che verrà sarà ancora più forte e competitivo - facebook.com facebook

Pedullà sbugiarda Conte Il tecnico ha dichiarato che l'accostamento alla Juve in estate era solo un'invenzione dei media L'intervento completo nel primo commento x.com