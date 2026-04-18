Questa sera, il presidente del club sarà presente allo stadio Maradona per assistere alla partita del Napoli. Originariamente prevista anche una riunione con l’allenatore, questa è stata rinviata. L’incontro tra i due non si svolgerà come programmato, mentre il dirigente si concentrerà sulla partita in corso. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i motivi del rinvio o eventuali nuovi appuntamenti.

Aurelio De Laurentiis sarà questa sera al Maradona per seguire da vicino la sfida tra Napoli e Lazio. Il presidente azzurro è rientrato da Los Angeles dopo un lungo periodo negli Stati Uniti e ha scelto di essere presente in uno dei passaggi più delicati del finale di stagione. La sua presenza allo stadio arriva in giorni molto importanti per il club. Attorno al Napoli, infatti, si intrecciano temi diversi: da una parte le questioni legate ai contratti, dall’altra i dubbi ancora aperti sulla guida tecnica del prossimo anno. Ma, almeno per ora, non ci sarà alcun confronto immediato tra De Laurentiis e Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Il Mattino, non è previsto alcun summit anticipato tra il presidente e l’allenatore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis al Maradona, incontro con Conte rinviato

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