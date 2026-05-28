De Laurentiis indagato arriva il sequestro dei vigili urbani | l’accusa

Da spazionapoli.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vigili urbani hanno sequestrato un punto ristoro nella tribuna autorità dello stadio Maradona, costruito senza permesso. L’intervento è avvenuto dopo che è stato aperto un procedimento giudiziario nei confronti di Aurelio De Laurentiis, indagato per abuso edilizio. La struttura era stata realizzata senza aver ottenuto la licenza edilizia richiesta.

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Aurelio De Laurentiis è indagato per abuso edilizio al Maradona. Un punto ristoro nella tribuna autorità è stato costruito senza la necessaria licenza edilizia. De Laurentiis e il Maradona: i lavori abusivi in tribuna autorità. I vigili urbani hanno scoperto i lavori in corso durante un controllo. Pedane, pannelli e strutture temporanee erano già state installate quando gli agenti hanno accertato l’assenza del permesso di costruzione. La struttura è stata immediatamente sequestrata. Come rivela Repubblica, gli agenti hanno redatto un rapporto in cui si specifica che De Laurentiis, nella sua qualità di amministratore del Napoli, commissionava le opere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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