I vigili urbani hanno sequestrato un punto ristoro nella tribuna autorità dello stadio Maradona, costruito senza permesso. L’intervento è avvenuto dopo che è stato aperto un procedimento giudiziario nei confronti di Aurelio De Laurentiis, indagato per abuso edilizio. La struttura era stata realizzata senza aver ottenuto la licenza edilizia richiesta.

Aurelio De Laurentiis è indagato per abuso edilizio al Maradona. Un punto ristoro nella tribuna autorità è stato costruito senza la necessaria licenza edilizia. De Laurentiis e il Maradona: i lavori abusivi in tribuna autorità. I vigili urbani hanno scoperto i lavori in corso durante un controllo. Pedane, pannelli e strutture temporanee erano già state installate quando gli agenti hanno accertato l’assenza del permesso di costruzione. La struttura è stata immediatamente sequestrata. Come rivela Repubblica, gli agenti hanno redatto un rapporto in cui si specifica che De Laurentiis, nella sua qualità di amministratore del Napoli, commissionava le opere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis indagato, arriva il sequestro dei vigili urbani: l’accusa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis indagato per abuso edilizio al MaradonaDe Laurentiis è stato indagato per abuso edilizio in relazione ai lavori allo stadio Maradona.

Viabilità e lotta alla sosta selvaggia, il "battesimo" in strada dei nuovi vigili urbaniNuovi agenti di polizia locale hanno iniziato a pattugliare le strade della città, concentrandosi sulla gestione della viabilità e sulla repressione...

Argomenti più discussi: Stadio Maradona, De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo; Meteo Emilia-Romagna, arriva il caldo intenso: fino a 35 gradi; De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo al Maradona: convalida del giudice e sequestro; De Laurentiis indagato per abuso edilizio al Maradona.

De Laurentiis indagato per abuso edilizio al Maradona Repubblica. Si stava costruendo un punto ristoro senza la necessaria licenza edilizia. Sono arrivati i vigili e hanno bloccato tutto. Anche per questo domenica era furioso col sindaco Manfredi. ilnapolista.it x.com