Viabilità e lotta alla sosta selvaggia il battesimo in strada dei nuovi vigili urbani

Nuovi agenti di polizia locale hanno iniziato a pattugliare le strade della città, concentrandosi sulla gestione della viabilità e sulla repressione della sosta irregolare. La loro presenza è stata subito visibile e ha attirato l’attenzione di cittadini e automobilisti, molti dei quali non erano più abituati a vedere forze di polizia impegnate in controlli così frequenti. È il primo passo di una serie di interventi mirati a migliorare la circolazione e la sicurezza urbana.

La loro presenza in strada non è passata inosservata, a molti anzi è sembrata quasi surreale. Perché, ammettiamolo, da anni si era persa l'abitudine. Parliamo dei nuovi agenti della polizia municipale, forze fresche arrivate dal recente concorso, una boccata d'ossigeno per un reparto che da anni.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lotta alla sosta selvaggia. Nuovi dissuasori in centro: "Proteggere i monumenti" Legnano, cittadini esasperati dalla sosta selvaggia il venerdì: “Più controlli dei vigili”Milano – «In accordo con la polizia locale intensificheremo i controlli nella zona già a partire da questa settimana, anche se stiamo parlando di una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Provincia di Brindisi, il Presidente Pomes assegna le deleghe: Francesco Zaccaria alla guida di Viabilità e Scuole del Nord; Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Messina: Sicurezza stradale e lotta alla doppia fila. Il Comune chiarisce uso dispositivo Guardium; Consumo di suolo ed espropri ad Abbiategrasso. La lotta del comitato No tangenziale. Messina: Sicurezza stradale e lotta alla doppia fila. Il Comune chiarisce uso dispositivo GuardiumParte la fase di test per Guardium, il nuovo sistema tecnologico pensato per il controllo del territorio e il miglioramento ... 98zero.com Apertura della nuova rampa a Lastra a Signa: quando e comeLe lavorazioni per aprire la viabilità della nuova rampa di collegamento tra via di Sotto e il ponte sull’Arno saranno completate nei giorni tra il 28 e il 30 aprile, dopodiché si procederà alla sua ... nove.firenze.it Parma, viabilità modificata per il 25 Aprile Dal 21 al 27 aprile cambiano traffico e sosta in centro, con chiusure, divieti e deviazioni soprattutto tra il 24 e il 25 aprile. Attenzione a Piazza Garibaldi e vie limitrofe, corteo dalle ore 10:00 e bus deviati. Sc - facebook.com facebook In #FiPiLi, in direzione mare: code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze #viabiliTOS x.com