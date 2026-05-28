Il presidente del club ha deciso di affidare nuovamente la panchina a un allenatore già al timone in passato, dopo aver terminato il ciclo con l’attuale tecnico. La scelta segue un percorso simile a quello adottato 12 anni fa da un altro dirigente di spicco, che aveva riutilizzato un allenatore già presente in precedenza per avviare un nuovo ciclo. La decisione riguarda l’apertura di una nuova fase tecnica.

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© Juventusnews24.com - De Laurentiis copia Agnelli 12 anni dopo: Allegri per aprire un ciclo dopo Conte

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