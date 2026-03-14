Dopo una stagione difficile, il rapporto tra l'allenatore e il presidente si presenta di nuovo sotto i riflettori. Il primo tempo si è concluso con prestazioni deludenti, mentre nel secondo tempo il team ha beneficiato di un cambio in panchina. La situazione attuale fa pensare che questa potrebbe essere l'occasione per avviare un nuovo ciclo.

Conte può e vuole continuare il progetto come detto tra i denti a Dazn. Primo tempo horror. Menzione speciale per Gilmour Mg Napoli 23052025 - campionato di calcio serie A Napoli-Cagliari foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte-Aurelio De Laurentiis Primo tempo horror, nel secondo l’aiuto arriva dalla panchina stavolta. De Bruyne e McTominay cambiano volto al Napoli al posto di un Anguissa ancora lento ed Elmas confuso. Il Lecce cala e per gli azzurri arrivano 3 punti d’oro. Nel primo tempo la gara inizia con un Lecce a ritmo stellare e un Napoli horror in difesa. Così al terzo minuto pugliesi in gol con Sybert da calcio d’angolo con la solita dormita della difesa, amnesie che abbiamo visto diverse volte quest’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e De Laurentiis, è proprio dopo una stagione come questa che si può aprire un ciclo

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