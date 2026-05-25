Futuro incerto per Gatti | buona prestazione contro il Torino nel derby ma potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di mercato

Gatti ha giocato bene nel derby contro il Torino, ma potrebbe lasciare la Juventus durante questa finestra di mercato. La società sta valutando la sua posizione in vista della prossima stagione.

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