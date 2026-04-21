Holm si è fermato a causa di un infortunio durante il primo tempo di Juve Bologna, ma i dati raccolti in quella fase di gioco rivelano qualcosa di significativo. I suoi numeri dimostrano che, nonostante l'interruzione, ha mostrato un rendimento notevole. Questa situazione ha catturato l’attenzione degli osservatori, evidenziando un aspetto importante della sua prestazione stagionale.

di Marco Baridon Holm ha dovuto lasciare il campo causa infortunio in Juve Bologna ma i numeri del suo primo tempo nascondono una grande verità. La Juventus ha dovuto rinunciare a Emil Holm per l’intera ripresa dell’ultima sfida di campionato disputata contro il Bologna. L’esterno svedese, infatti, è stato costretto a rimanere negli spogliatoi dopo aver giocato unicamente il primo tempo del match. La sostituzione è stata decretata a scopo puramente precauzionale a causa di un fastidioso sovraccarico al polpaccio destro, al fine di scongiurare complicazioni muscolari più serie. Nonostante l’uscita anticipata, i dati statistici raccolti nei suoi quarantacinque minuti di permanenza sul rettangolo verde raccontano di una prestazione decisamente brillante e di grande sostanza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm, oltre l’infortunio: è la vera sorpresa di questo finale di stagione. I suoi numeri in Juve Bologna testimoniano una grande verità

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