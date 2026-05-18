Mezzo secolo di pallamano e passione | la Publiesse Chiaravalle festeggia i suoi primi 50 anni
La Publiesse Pallamano Chiaravalle ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con una cerimonia che si è svolta domenica 17 maggio al Pala Sport di via Firenze. Circa 400 persone, tra atleti, familiari e appassionati, hanno partecipato alla giornata dedicata alla squadra di pallamano locale. La manifestazione ha incluso momenti di festa e ricordi, sottolineando la lunga storia del club. La squadra ha fondato la sua attività nel 1973 e da allora ha coinvolto diverse generazioni di sportivi.
CHIARAVALLE – Oltre 400 anime unite dalla stessa passione: la Publiesse Pallamano Chiaravalle. Domenica 17 maggio, il club ha festeggiato i suoi primi 50 anni di attività al Pala Sport di via Firenze, regalando e regalandosi una giornata indimenticabile. La piacevole mattinata è stata trascorsa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
La Farmacia Mancino festeggia i suoi primi 100 anni, un secolo di storia al servizio del quartiere NoceLa Farmacia Mancino di piazza Principe di Camporeale festeggia un traguardo storico: cento anni di attività ininterrotta sotto la guida della stessa...
RiminiTerme festeggia mezzo secolo di salute e benessere: in occasione dei 50 anni arriva l'Open DayRiminiTerme celebra i suoi primi 50 anni con un pomeriggio aperto alla cittadinanza: visite guidate, momenti di festa e il taglio della torta per...
Mezzo secolo di passione: 50 anni di Pallamano Chiaravalle - Facebook facebook
Pallamano, A Gold maschileTre gare in una settimana per la Publiesse (A Gold maschile). Oggi la prima per Chiaravalle contro l’Alperia Merano, in casa. Infermeria affollata in casa chiaravallese che però non può sbagliare nel ... ilrestodelcarlino.it
La nostra amata pallamano cammina sulla strada giusta. Andrea Guidotti, coach della Publiesse Chiaravalle, a tutto tondoAndrea Guidotti, allenatore della Publiesse Chiaravalle e Palma d'argento Coni per meriti tecnici. Il movimento marchigiano della Pallamano, a oggi, con 2 squadre nel Gold e 2 nel Silver come può ... corriereadriatico.it