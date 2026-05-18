Mezzo secolo di pallamano e passione | la Publiesse Chiaravalle festeggia i suoi primi 50 anni

La Publiesse Pallamano Chiaravalle ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con una cerimonia che si è svolta domenica 17 maggio al Pala Sport di via Firenze. Circa 400 persone, tra atleti, familiari e appassionati, hanno partecipato alla giornata dedicata alla squadra di pallamano locale. La manifestazione ha incluso momenti di festa e ricordi, sottolineando la lunga storia del club. La squadra ha fondato la sua attività nel 1973 e da allora ha coinvolto diverse generazioni di sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui