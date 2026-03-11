Vanina Acqualagna nuovo general manager di PayPal Italia

PayPal Italia ha annunciato la nomina di Vanina Acqualagna come nuovo general manager e senior director. A lei viene affidata la responsabilità di guidare la strategia dell’azienda nel mercato italiano. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha precisato i ruoli ricoperti dalla manager. La Acqualagna assume questa posizione con l’obiettivo di rafforzare la presenza di PayPal nel paese.

Materiali da costruzione, Acen lancia l’allarme: Impennata dei prezzi a Napoli. Savarese: Intervenire subito Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica “Dopo il voto faremo i conti”. Referendum, Cerasa (Il Foglio) denuncia: Minacciati da Gratteri PayPal Italia nomina Vanina Acqualagna senior director e general manager, affidandole la responsabilità di guidare la strategia dell’azienda nel mercato nazionale. Nel nuovo incarico sarà impegnata ad accelerare la crescita della piattaforma e a rafforzarne il posizionamento come partner di riferimento per consumatori, merchant e istituzioni in un’economia sempre più digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati PayPal Italia: Vanina Acqualagna alla guida della strategia nazionale(Adnkronos) – Il panorama dei pagamenti digitali in Italia vede un importante avvicendamento al vertice con la nomina di Vanina Acqualagna a Senior... Leggi anche: Novo Nordisk Italia, Jens Pii Olesen è il nuovo General manager Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vanina Acqualagna PayPal Italia, Vanina Acqualagna nuova general managerCambio al vertice per PayPal in Italia. L’azienda globale dei pagamenti digitali ha nominato Vanina Acqualagna Senior Director e General Manager di PayPal Italia. Nel nuovo ruolo avrà il compito di gu ... btboresette.com PayPal sceglie Vanina Acqualagna come General Manager ItaliaVanina Acqualagna nominata Senior Director e General Manager Italia di PayPal. In azienda dal 2015, guiderà la strategia nel mercato italiano. businesspeople.it