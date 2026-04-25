Terni sorpreso dai Carabinieri mentre tenta il furto in una villa | arrestato 23enne in fuga due complici

I Carabinieri della stazione di Papigno hanno arrestato un uomo di 23 anni, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di forzare una villa. Durante l’intervento, sono stati trovati in possesso di stupefacenti destinati allo spaccio e di oggetti atti ad offendere. Due complici sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Papigno hanno arrestato un 23enne di origine marocchina, regolare sul territorio nazionale e con precedenti, ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione in concorso, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Tenta il furto in un’abitazione: arrestato dai carabinieri, caccia ai compliciTentato furto in un’abitazione al Quadrivio di Campagna, dove nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di... Colleferro. Ragazza 23enne di Labico con due “compari” aggredisce un 22enne e una 19enne di Fiuggi. Denunciata dai Carabinieri. In via di identificazione i compliciNel dettaglio, i fatti risalgono alla notte del 16 Gennaio scorso in Largo Santa Caterina, nel cuore della zona della “movida” colleferrina. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Stretta della Questura a Terni tra rimpatri, avvisi orali e fogli di via. Dacur per il ladro di offerte a San Francesco. Terni, finti turisti albanesi spacciano cocaina: giovane coppia arrestata dai carabinieriTERNI - Con l’auto presa a noleggio stanno raggiungendo i clienti per consegnare la cocaina. Quando vedono i carabinieri cercano di nascondersi all’interno della vettura ma questa leggerezza non fa ... ilmessaggero.it Terni – Ragazza rapinata di notte mentre era in auto: arrestata banda di quattro giovani (anche minorenni)Gli arrestati, tutti tra 17 e 19 anni, sono stati individuati grazie a indagini serrate da parte delle forze dell'ordine TERNI - Una giovane di Terni era stata ... etrurianews.it