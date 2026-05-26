Dalla Puglia alle Marche per svaligiare supermercati 18 i colpi scoperti dai carabinieri | arrestati due giovani

Notizia in breve

Due giovani, partiti dalla Puglia con auto a noleggio, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver commesso 18 furti in supermercati tra Marche, Abruzzo e Lombardia. Durante le operazioni notturne, hanno utilizzato strumenti da scasso e si sono travisati il volto. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i due sospetti, recuperando parte della merce rubata.