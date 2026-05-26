Dalla Puglia alle Marche per svaligiare supermercati 18 i colpi scoperti dai carabinieri | arrestati due giovani

Da anconatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani, partiti dalla Puglia con auto a noleggio, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver commesso 18 furti in supermercati tra Marche, Abruzzo e Lombardia. Durante le operazioni notturne, hanno utilizzato strumenti da scasso e si sono travisati il volto. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i due sospetti, recuperando parte della merce rubata.

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Dalla Puglia partivano a bordo di auto a noleggio, raggiungevano supermercati tra Marche, Abruzzo e Lombardia e colpivano in piena notte con strumenti da scasso e volto travisato. Diciotto i reati contestati al gruppo sgominato dai Carabinieri di Numana e Montecassiano, che hanno arrestato due. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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