Dalla Puglia alle Marche per svaligiare supermercati 18 i colpi scoperti dai carabinieri | arrestati due giovani
Due giovani, partiti dalla Puglia con auto a noleggio, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver commesso 18 furti in supermercati tra Marche, Abruzzo e Lombardia. Durante le operazioni notturne, hanno utilizzato strumenti da scasso e si sono travisati il volto. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i due sospetti, recuperando parte della merce rubata.
Dalla Puglia partivano a bordo di auto a noleggio, raggiungevano supermercati tra Marche, Abruzzo e Lombardia e colpivano in piena notte con strumenti da scasso e volto travisato. Diciotto i reati contestati al gruppo sgominato dai Carabinieri di Numana e Montecassiano, che hanno arrestato due. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Va però ricordato che nella maggiorparte dei comuni al voto la precedente tornata si tenne nell'autunno 2020 per via del COVID, insieme alle elezioni regionali in 7 regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto, Valle d'Aosta) e al referendum c x.com