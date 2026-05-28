Dateci tutto quello che avete o vi ammazziamo | arrestato un 16enne per la coltellata al parco di Cantù

Notizia in breve

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello un coetaneo nel parco “Don Gnocchi” di Cantù. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore avrebbe minacciato le vittime dicendo: “Dateci tutto quello che avete o vi ammazziamo”. L'incidente è avvenuto mentre i giovani erano seduti ai tavoli del parco, pensando di trascorrere una serata tranquilla. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da valutare.