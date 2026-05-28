Dateci tutto quello che avete o vi ammazziamo | arrestato un 16enne per la coltellata al parco di Cantù
Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello un coetaneo nel parco “Don Gnocchi” di Cantù. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore avrebbe minacciato le vittime dicendo: “Dateci tutto quello che avete o vi ammazziamo”. L'incidente è avvenuto mentre i giovani erano seduti ai tavoli del parco, pensando di trascorrere una serata tranquilla. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da valutare.
Seduti ai tavoli del parco “Don Gnocchi” di Cantù, pensavano di trascorrere una tranquilla serata tra amici. Pochi minuti dopo i tre giovani tra i 19 e i 20 anni si sono ritrovati davanti un gruppo di minorenni col volto coperto dagli scaldacollo, le minacce — “Dateci tutto quello che avete o vi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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