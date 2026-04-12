Notte di violenza in viale Varese a Como | Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo

Nella notte a Como, due giovani sono stati fermati dalla polizia dopo aver aggredito più persone in viale Varese. Durante l’episodio, hanno minacciato un passante dicendo “Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo” e hanno colpito una vittima con bottiglie di vetro nel tentativo di rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato i due uomini coinvolti.