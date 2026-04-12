Notte di violenza in viale Varese a Como | Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo
Nella notte a Como, due giovani sono stati fermati dalla polizia dopo aver aggredito più persone in viale Varese. Durante l’episodio, hanno minacciato un passante dicendo “Dacci tutto quello che hai o ti ammazziamo” e hanno colpito una vittima con bottiglie di vetro nel tentativo di rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato i due uomini coinvolti.
Notte di violenza a Como, dove due giovani sono stati arrestati dalla polizia dopo aver aggredito diversi passanti in viale Varese, arrivando a colpire una vittima anche con bottiglie di vetro nel tentativo di rapinarla. L’allarme e la fugaL’intervento è scattato intorno a mezzanotte, quando le.🔗 Leggi su Quicomo.it
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