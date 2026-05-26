La Lombardia ha approvato la legge sui data center ed è la prima in Italia

La regione Lombardia ha approvato una legge che disciplina l’apertura di nuovi data center. È la prima legge in Italia dedicata a questa materia. La normativa stabilisce i requisiti e le procedure per l’installazione di strutture di questo tipo sul territorio regionale. La legge riguarda sia aspetti tecnici che ambientali, con l’obiettivo di regolamentare l’espansione di queste infrastrutture digitali. La norma entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale.

La Lombardia ha approvato il progetto di legge che regolamenta l’apertura di nuovi data center sul territorio. Si tratta della prima regione che regolamenta i mega-centri di elaborazione dati, un settore in fortissima espansione che vede il territorio lombardo fare da traino a livello nazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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