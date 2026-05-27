La Lombardia vota la prima legge per regolamentare i data center

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lombardia ha approvato la prima legge italiana dedicata alla regolamentazione dei data center. La normativa stabilisce le modalità di insediamento e le regole da seguire per le nuove strutture, con l’obiettivo di gestire meglio l’impatto sul territorio. La legge riguarda esclusivamente le nuove richieste di autorizzazione e si applica alle aree dove si intendono realizzare i data center. Non si tratta di un provvedimento che coinvolge le strutture già esistenti.

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La Lombardia è la prima Regione in Italia ad approvare una legge che si propone di disciplinare l'insediamento dei data center sul territorio. I centri dovranno nascere in aree dismesse o sottoutilizzate, in caso contrario, si prevede un aumento del contributo di costruzione per gli operatori da destinare a misure compensative. I Comuni avranno un anno per adeguare i propri strumenti urbanistici e viene anche incentivato il recupero del calore residuo prodotto. «Questa legge nasce da un approccio costruttivo e da un ampio confronto: oggi può fare da apripista a livello nazionale ed essere lo strumento per evitare ogni forma di commissariamento, offrendo regole certe, procedure omogenee e un quadro di riferimento stabile per gli investimenti» assicura l'assessore agli Enti locali con delega alle Risorse energetiche Massimo Sertori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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