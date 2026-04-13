Cuesta spegne le polemiche | Non era rigore

Dopo la partita tra Parma e Napoli, Carlos Cuesta ha commentato l'episodio che ha suscitato maggiore discussione, sostenendo che non si trattava di un rigore. L'intervento dell'ex difensore è arrivato nel post-partita, senza alimentare ulteriori polemiche o analisi approfondite. La partita si è conclusa con il Napoli che ha ottenuto i tre punti, mentre il dibattito si è concentrato sulla decisione arbitrale riguardante quell'episodio.

Nel dopo gara di Parma-Napoli, Carlos Cuesta ha scelto di non alimentare il dibattito sull’episodio più discusso del finale. Le proteste dei gialloblù si erano concentrate su un possibile tocco di mano in area di Alessandro Buongiorno, ma l’allenatore del Parma ha spiegato di aver subito chiarito la situazione dal punto di vista regolamentare. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il tecnico spagnolo ha raccontato di aver avuto inizialmente un dubbio dalla panchina, poi sciolto grazie al confronto con il referente arbitrale del club. La sua posizione, quindi, è stata netta: “Dalla panchina sicuramente avevo il dubbio, dopo il dubbio è stato risolto dal nostro addetto agli arbitri, perché ha detto che da regolamento non era rigore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Cuesta spegne le polemiche: “Non era rigore” Moviola Milan Inter, Tonolini a Open VAR spegne le polemiche: «Rigore Ricci? Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Sul gol annullato ai nerazzurri…»Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Leggi anche: L’Inter spegne le polemiche, oggi Bastoni parlerà in conferenza stampa