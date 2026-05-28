Un attore ha condiviso sui social un'immagine del nuovo costume di Bullseye durante le riprese a New York. Il costume, che richiama lo stile dei fumetti, ha suscitato entusiasmo tra i fan di Daredevil: Rinascita.

Wilson Bethel ha mostrato sui social un dettaglio del nuovo costume di Bullseye dal set newyorkese della serie Marvel e il look ha mandato in visibilio i fan di Daredevil: Rinascita. Il motivo? La somiglianza (finalmente) con quello dei fumetti. Dal set di Daredevil: Rinascita 3 arrivano nuove immagini che caricano i fan dell'amatissima serie Marvel di cui si è appena conclusa la seconda stagione. Dopo il "nuovo" costume del protagonista Matt Murdock ora è la volta di Bullseye: Wilson Bethel, interprete di Benjamin "Dex" Poindexter, ha condiviso sui social un breve video dal set newyorkese, mostrando alcuni dettagli del nuovo look del personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 3, Bullseye spoilera il nuovo costume (molto più simile al fumetto)

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Daredevil: Born Again Season 3: Wilson Bethal's Bullseye Teased To Get A New Costume And Look, Cool

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