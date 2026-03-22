Marvel ha rilasciato un’immagine della nuova armatura di Daredevil, interpretato da Charlie Cox, che apparirà nella seconda stagione di

Con un post diffuso sui canali ufficiali dei Marvel Studios, è stata svelata la nuova armatura che Charlie Cox indosserà nella seconda stagione di Daredevil Rinascita (Daredevil Born Again). Le immagini pubblicate confermano un design che segna una rottura drastica con il passato, evolvendo verso un look oscuramente tattico mai visto prima nelle produzioni Disney+. La differenza rispetto a tutte le apparizioni precedenti del personaggio è a dir poco radicale. Dimenticate il rosso scuro della serie Netflix e, soprattutto, l’omaggio alle origini con l’iconico costume giallo visto in She-Hulk: Attorney at Law. Per Daredevil Rinascita 2 si è optato per un costume interamente nero, virando con decisione verso una palette cromatica cupa e notturna. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Diavolo diventa ombra: Marvel presenta il nuovo costume NERO per Daredevil Rinascita 2

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