Daredevil Born Again 3 | Anticipazion sulla reunion dei Defenders e il nuovo costume di Bullseye

Da nerdpool.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel terzo episodio di Daredevil Born Again si anticipa la reunion dei Defenders, con i personaggi principali che si riuniscono nuovamente. Inoltre, viene mostrato il nuovo costume di Bullseye, diverso da quello precedente. La serie, incentrata sui personaggi Marvel, sarà trasmessa su Disney+ e rappresenta un aggiornamento importante per il franchise televisivo.

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Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si prepara a scuotere le fondamenta della sua divisione televisiva su Disney+. Le riprese e lo sviluppo di Daredevil Born Again 3 sono già in pieno svolgimento, posizionando la terza stagione di questo attesissimo revival tra i progetti più caldi della saga. Ancor prima che la seconda stagione possa concludere il suo ciclo di distribuzione, emergono dettagli straordinari sulla trama, sul cast e sull’evoluzione dei personaggi. La clamorosa Reunion dei Defenders: Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist tornano nel MCU. La notizia principale che sta accendendo i forum e le community globali riguarda il ripristino ufficiale dell’universo Marvel precedentemente distribuito da Netflix. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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