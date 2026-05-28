Darderi-Comesana | orario precedenti e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luciano Darderi affronta oggi il secondo turno del Roland Garros 2026 contro Francisco Comesana, numero 102 del ranking. L'incontro si gioca giovedì 28 maggio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Darderi, testa di serie numero 14, ha già disputato partite precedenti in questo torneo. L'argentino Comesana, invece, si è qualificato per questa fase. La partita si svolge sui campi principali del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Luciano Darderi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio l'azzurro, testa di serie numero 14, affronta – in diretta tv e streaming – l'argentino Francisco Comesana, numero 102 del ranking. Darderi è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno in 3 set contro l'austriaco Ofner. Comesana,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tvOggi, martedì 12 maggio, si svolge una partita di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2026 tra Luciano Darderi e Alexander Zverev.

Dove vedere in tv Darderi-Comesana, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi sfiderà Francisco Comesana nel secondo turno di Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Darderi-Comesana oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Darderi-Comesana: orario, precedenti e dove vederla in tv; Arnaldi-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv; Berrettini-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv.

darderi comesana darderi comesana orario precedentiDove vedere in tv Darderi-Comesana, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi affronterà l'argentino Francisco Comesana al secondo turno del Roland Garros: dopo aver regolato l'austriaco Sebastian Ofner in tre set in ... oasport.it

darderi comesana darderi comesana orario precedentiDarderi e gli altri azzurri al Roland Garros 2026: orari e dove vedere in tv tutte le gareTre gli italiani in campo oltre a Sinner. Cobolli sfida Griekspoor, Darderi se la vede con Ofner, mentre Cocciaretto debutta contro Korneevagare ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web