Darderi-Comesana | orario precedenti e dove vederla in tv

Notizia in breve

Luciano Darderi affronta oggi il secondo turno del Roland Garros 2026 contro Francisco Comesana, numero 102 del ranking. L'incontro si gioca giovedì 28 maggio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Darderi, testa di serie numero 14, ha già disputato partite precedenti in questo torneo. L'argentino Comesana, invece, si è qualificato per questa fase. La partita si svolge sui campi principali del torneo.