Darderi-Comesana | orario precedenti e dove vederla in tv
Luciano Darderi affronta oggi il secondo turno del Roland Garros 2026 contro Francisco Comesana, numero 102 del ranking. L'incontro si gioca giovedì 28 maggio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Darderi, testa di serie numero 14, ha già disputato partite precedenti in questo torneo. L'argentino Comesana, invece, si è qualificato per questa fase. La partita si svolge sui campi principali del torneo.
(Adnkronos) – Luciano Darderi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio l'azzurro, testa di serie numero 14, affronta – in diretta tv e streaming – l'argentino Francisco Comesana, numero 102 del ranking. Darderi è reduce dalla vittoria ottenuta al primo turno in 3 set contro l'austriaco Ofner. Comesana,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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