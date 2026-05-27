Daniela Ruggi trovati altri resti umani nella torre dove è stato rinvenuto il teschio della 32enne

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella torre Pignone, sull’Appennino modenese, sono stati trovati altri resti umani in aggiunta al teschio di una donna trovato il primo gennaio scorso. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli sul numero o sull’identità dei resti rinvenuti. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dei ritrovamenti e il collegamento con il primo ritrovamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trovati altri resti umani nella torre Pignone, sull’Appennino modenese, dove il primo gennaio scorso fu rinvenuto il teschio di Daniela Ruggi. La 32enne era scomparsa nel settembre 2024. La Procura indaga per omicidio, si cerca di ricostruire le ultime ore della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caso Daniela Ruggi, trovati resti umani nel casolare - Vita in Diretta 07/01/2025

Video Caso Daniela Ruggi, trovati resti umani nel casolare - Vita in Diretta 07/01/2025

Notizie e thread social correlati

Daniela Ruggi, da oggi si scava nella torre diroccata dove è stato trovato il teschioOggi si è iniziata l’operazione di scavo all’interno della torre diroccata, dove è stato rinvenuto il teschio.

Daniela Ruggi, si scava nella torre dove è stato trovato il teschio: chiesti nuovi accertamenti sul reggisenoLe indagini sulla morte di Daniela Ruggi, una donna di 32 anni, continuano nelle zone circostanti la Torre di Pignone.

Argomenti più discussi: Caso Daniela Ruggi, scheletro ritrovato nella torre; Daniela Ruggi, trovate altre ossa nella torre di Pignone.

daniela ruggi daniela ruggi trovati altriDaniela Ruggi, trovati altri resti umani nella torre dove è stato rinvenuto il teschio della 32enneTrovati altri resti umani nella torre Pignone, sull’Appennino modenese, dove il primo gennaio scorso fu rinvenuto il teschio di Daniela Ruggi ... fanpage.it

daniela ruggi daniela ruggi trovati altriCaso Daniela Ruggi, scheletro ritrovato nella torreMontefiorino, i consulenti della procura al lavoro per isolare tutte le ossa individuate in un angolo dell’edificio ormai svuotato dalle macerie ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web