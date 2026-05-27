Daniela Ruggi trovati altri resti umani nella torre dove è stato rinvenuto il teschio della 32enne

Notizia in breve

Nella torre Pignone, sull’Appennino modenese, sono stati trovati altri resti umani in aggiunta al teschio di una donna trovato il primo gennaio scorso. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli sul numero o sull’identità dei resti rinvenuti. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dei ritrovamenti e il collegamento con il primo ritrovamento.