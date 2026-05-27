Daniela Ruggi trovati altri resti umani nella torre dove è stato rinvenuto il teschio della 32enne
Nella torre Pignone, sull’Appennino modenese, sono stati trovati altri resti umani in aggiunta al teschio di una donna trovato il primo gennaio scorso. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti. Non sono stati forniti dettagli sul numero o sull’identità dei resti rinvenuti. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dei ritrovamenti e il collegamento con il primo ritrovamento.
Trovati altri resti umani nella torre Pignone, sull’Appennino modenese, dove il primo gennaio scorso fu rinvenuto il teschio di Daniela Ruggi. La 32enne era scomparsa nel settembre 2024. La Procura indaga per omicidio, si cerca di ricostruire le ultime ore della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Daniela Ruggi, trovati resti umani nel casolare - Vita in Diretta 07/01/2025
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