Daniela Ruggi da oggi si scava nella torre diroccata dove è stato trovato il teschio

Oggi si è iniziata l’operazione di scavo all’interno della torre diroccata, dove è stato rinvenuto il teschio. La squadra di tecnici e forze dell’ordine si è concentrata sulla struttura antica nel centro di Montefiorino, in provincia di Modena. Sul posto sono arrivati anche esperti di antropologia forense e personale specializzato in interventi di emergenza. L’intervento mira a chiarire le circostanze del ritrovamento e a recuperare eventuali altri resti.

Montefiorino (Modena), 4 maggio 2026 – Mobilitazione questa mattina attorno alla Torre Pignone di Vitriola (una frazione di Montefiorino) dove a gennaio sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi: sono arrivate le ruspe che dovranno mettere in sicurezza il rudere e spostare i detriti e le assi del tetto crollate all'interno. Usando il braccio delle gru sono stati eseguiti rilievi fotografici sul tetto della torre, già parzialmente crollato. Presenti tecnici, un geometra e due consulenti della Procura. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione dei detriti e della travi di legno. L'obiettivo è trovare altri elementi che riconducano alla 32enne scomparsa da casa nel settembre del 2024.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi, da oggi si scava nella torre diroccata dove è stato trovato il teschio Notizie correlate Leggi anche: Daniela Ruggi, si scava nella torre dove è stato trovato il teschio: chiesti nuovi accertamenti sul reggiseno Daniela Ruggi, l’ipotesi: uccisa dove hanno trovato il teschio, improbabile la morte accidentaleSi indaga per omicidio a carico di ignoti per la morte di Daniela Ruggi, le cui ossa sono state trovate il primo gennaio scorso nei pressi della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il giallo di Daniela Ruggi, chiesti nuovi accertamenti sul reggiseno: È stato tagliato o strappato?; Daniela Ruggi, si scava nella torre dove è stato trovato il teschio: chiesti nuovi accertamenti sul reggiseno; Caso Ruggi: un pool di superesperti per cercare i resti di Daniela; Caso Ruggi, tutto pronto per le ricerche del corpo. Daniela Ruggi, da oggi si scava nella torre diroccata dove è stato trovato il teschioRuspe in azione per spostare detriti e assi: caccia ad altri reperti della donna scomparsa nel settembre 2024 che possano dare qualche risposta alle tante domande rimaste aperte ... ilrestodelcarlino.it Caso Ruggi, tutto pronto per le ricerche del corpoUna grande gru per rimuovere le assi crollate nel rudere della torre dove è stato rinvenuto il teschio della 31enne Daniela ... rainews.it DANIELA RUGGI, AL VIA LE OPERAZIONI NELLA TORRE: SI CERCANO ALTRI RESTI Sono cominciati i lavori di accantieramento alla torre di Pignone, a Vitriola, dove è stato ritrovato il teschio di Daniela Ruggi. La Procura ha optato per un intervento conser - facebook.com facebook