Crans-Montana l’Italia si costituisce parte civile

La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato un atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale in corso per l’incendio verificatosi a Crans-Montana. La rappresentanza legale ha affidato a uno studio legale svizzero la gestione della pratica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo formale nel procedimento giudiziario relativo all’incidente.

La decisione «è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato». Lo spiega una nota di Palazzo Chigi, che definisce «verosimile» il coinvolgimento autorità svizzere. «La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto a Crans-Montana». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. La decisione «è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crans-Montana, l’Italia si costituisce parte civile Crans-Montana, Tajani: «Giusto che Italia si costituisca parte civile» Notizie correlate Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale(Adnkronos) – L'Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «?Verosimile il coinvolgimento autorità svizzere»«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera. Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processoROMA (ITALPRESS) – La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno ... iltempo.it Palazzo Chigi, l'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans-MontanaLa procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi. Vuole accertare la responsabilità dell'organizzazione che ha gestito l'intervento a Capodanno (ANSA) ... ansa.it La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella g - facebook.com facebook L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com