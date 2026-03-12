Uccisa dalla ruspa in spiaggia si apre il processo contro Lerry Gnoli | il Comune di Cervia si costituisce parte civile

È iniziato il procedimento legale contro Lerry Gnoli, accusato di aver causato la morte di una donna investita da una ruspa sulla spiaggia. Il Comune di Cervia ha deciso di costituirsi parte civile nel processo. La vicenda ha coinvolto direttamente le autorità locali e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle aree pubbliche della riviera romagnola.

Si è tenuta la prima udienza del dibattimento, con Gnoli accusato dell'omicidio colposo di Elisa Spadavecchia. Nel processo saranno coinvolte anche Consar e Unipol come responsabili civili Si cerca di trovare la verità su una tragedia che ha scosso profondamente tutta la Riviera romagnola. Si è aperto oggi il processo contro Lerry Gnoli, il 54enne che, alla guida di una ruspa, schiacciò e uccise la 66enne Elisa Spadavecchia, turista di Creazzo (Vicenza). La sciagura avvenuta sulla spiaggia di Pinarella di Cervia risale al 24 maggio 2025 e ora, a quasi dieci mesi di distanza, ha preso il via il dibattimento al Tribunale di Ravenna, con Gnoli accusato di omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro.