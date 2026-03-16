Insieme a Sara Gama per la nomina a Cavaliere della Repubblica Un ravennate dal presidente Mattarella | Grande emozione

Il 26 febbraio, al palazzo del Quirinale, il presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica alla ex giocatrice e vicepresidente dell’Associazione italiana calciatori. Durante l’incontro privato, il presidente Sergio Mattarella ha consegnato il riconoscimento a Sara Gama, originaria di Ravenna, che ha espresso grande emozione per questo riconoscimento ufficiale.

Il cavaliere Pasquale Iacovella ha partecipato alla consegna del titolo all'ex giocatrice azzurra Sara Gama "da anni punto di riferimento del movimento calcistico femminile", ha spiegato il ravennate Ad accompagnare Sara Gama in questa importante occasione è stato Pasquale Iacovella. La presenza del cavaliere ravennate non è stata un caso, tra i due esiste infatti un rapporto di stima reciproca e sincera amicizia, maturato nel tempo attraverso iniziative e percorsi comuni legati alla promozione dei valori più autentici dello sport. “Nel corso dell’incontro, il Capo dello Stato ha conferito a Sara Gama l’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da MattarellaUn altro titolo da mettere in bacheca, dal sapore speciale e con un significato completamente diverso da quelli conquistati durante la sua carriera...

Gama emozionata dopo l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica: «Sono felice, onorata e commossa. Grazie Presidente» di Redazione JuventusNews24Sara Gama è apparsa molto emozionata dopo aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio...

Tutti gli aggiornamenti su Sara Gama

Temi più discussi: Calcio femminile, Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella: Felice, onorata e commossa; Sara Gama Cavaliere della Repubblica. La scelta felice di Mattarella; Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella; A Firenze Women4Football, premi del calcio femminile italiano.

Sara Gama e Juve, insieme per sempre: ufficiale il rinnovoQuesta la nota ufficiale della Juventus: Nella vita di ognuno di noi ci sono legami che valgono più di tutto, talmente forti da sembrare eterni. Il legame che unisce Sara Gama ai colori bianconeri è ... tuttosport.com

Sara Gama si ritira/ Simbolo del calcio femminile in Italia, ha vinto 7 scudetti (oggi 29 aprile 2025)Sara Gama si ritira. La notizia è arrivata ieri: con una lunga lettera, nella quale ha ripercorso tutti i passi della carriera e sottolineato una volta di più l’amore per il calcio (amore che, come ha ... ilsussidiario.net

Sara Gama Cavaliere della Repubblica La scelta felice di Mattarella L'onorificenza premia il simbolo del calcio femminile italiano il cui contributo è stato determinante per la crescita del movimento, prima come giocatrice e ora come capodelegazione della Na - facebook.com facebook

#Calcio femminile, Sara #Gama è la prima ex azzurra #Cavaliere della #Repubblica: l'onorificenza le è stata consegnata dal presidente #Mattarella il 26 febbraio, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. Lei: «Sono felice e commossa» x.com