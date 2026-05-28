Il direttore sportivo ha lasciato l’Atalanta dopo giorni di confronti con la famiglia Percassi. La decisione è stata presa e il club ha ufficialmente liberato il professionista dal contratto. La Roma si trova ora in posizione di interesse nei confronti del professionista.

Tony D’Amico è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma e a sostituire Frederic Massara. L’Atalanta, ha deciso di cambiare rotta e ad avviare il prima possibile il nuovo progetto: si ripartirà da un binomio che a Napoli ricordano ancora, Giuntoli e Sarri. D’amico invece è pronto a raggiungere così Gasperini nella capitale, ricostruendo in giallorosso un duo che a Bergamo ha portato un Europa League. Questi sono stati giorni di lunghi confronti tra la famiglia Percassi e D’Amico,ma la decisione è presa e il club bergamasco ha così salutato il suo ds e lo ha liberato dal contrattoche lo legava per un’altra stagione ai colori nerazzurri come scritto nel comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - D’Amico lascia l’Atalanta, la Roma è sempre più vicina

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Atalanta - Roma. Il commento zampato

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