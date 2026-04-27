Cagliari-Atalanta 3-2 sempre più vicina la salvezza per i sardi

Nella partita giocata alla Unipol Domus, il Cagliari ha battuto l'Atalanta con il punteggio di 3-2. Alla fine del match, i sardi sono più vicini a ottenere la salvezza. La gara si è conclusa con un risultato che favorisce la squadra di casa, mentre l’Atalanta ha subito la seconda sconfitta consecutiva. La partita si è svolta con molte emozioni e diverse occasioni da rete per entrambe le formazioni.

AGI - Fuochi d'artificio alla Unipol Domus, dove il Cagliari si impone per 3-2 sull' Atalanta e vede il traguardo salvezza sempre più vicino. Sono una doppietta del baby Mendy, una rete di Borrelli e le parate di Caprile a mettere il sigillo sul risultato. Il match si sblocca in favore dei sardi dopo soli 17 secondi. Adopo pennella un cross dalla destra e Mendy, alla prima da titolare in Serie A, si inserisce bene di testa e infila Carnesecchi per l' 1-0. La doppietta di Mendy. Il senegalese (19 anni compiuti a gennaio) è in gran forma e all' 8' trova addirittura la doppietta. Un corner dalla destra viene raccolto da Deiola, il quale ci prova al volo trovando l' opposizione di Carnesecchi, ma Mendy è il più lesto di tutti a mettere dentro, sfruttando una deviazione di Djimsiti.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cagliari-Atalanta 3-2, sempre più vicina la salvezza per i sardi Notizie correlate Colpaccio Lecce: Cagliari battuto 2-0, la salvezza è più vicinaCagliari-Lecce 0-2 RETI : 19' st Gandelman, 31' st Ramadani CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile 4; Zappa 6 (11' st Mazzitelli 5. Sassuolo Cagliari 2-1, i neroverdi ribaltano i sardi. Per la squadra di Pisacane è sempre più notte fonda. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloSassuolo Cagliari 2-1, il vantaggio di Esposito illude i sardi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; A Cagliari per ripartire: l’Atalanta si gioca le residue speranze d’Europa; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv: probabili formazioni. Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: pagato l’approccio disastrosoCagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: ai nerazzurri non basta la doppietta di Scamacca, fra le poche note liete della serata ... calcioatalanta.it Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: sogno Mendy, finale tutto di CaprileIl Cagliari vince 3-2 all'Unipol Domus contro l'Atalanta: doppietta da sogno per il giovane Mendy, ma strepitoso il finale di Caprile ... cagliaripad.it Cagliari-Atalanta è finita 3-2 per la squadra sarda. Fabio Pisacane vince sfida tra allenatori napoletani in panchina e vede il traguardo della salvezza, praticamente ad un passo. Gli orobici di Raffaele Palladino (napoletano di Mugnano, ndr.), invece, dicono - facebook.com facebook #SerieA - Result: Cagliari 3-2 Atalanta #SSFootball x.com