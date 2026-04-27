Al termine di una partita ricca di emozioni alla Unipol Domus, il Cagliari ha battuto l'Atalanta con il risultato di 3-2. La squadra di casa ha segnato tre gol, mentre gli ospiti sono riusciti a mettere a segno due reti. Con questa vittoria, il Cagliari si avvicina ulteriormente alla conquista della salvezza. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio.

CAGLIARI - Fuochi d'artificio alla Unipol Domus, dove il Cagliari si impone per 3-2 sull'Atalanta e vede il traguardo salvezza sempre più vicino. Sono una doppietta del baby Mendy, una rete di Borrelli e le parate di Caprile a mettere il sigillo sul risultato. Il match si sblocca in favore dei sardi dopo soli 17 secondi. Adopo pennella un bel cross dalla destra e Mendy, alla prima da titolare in serie A, si inserisce bene di testa e infila Carnesecchi per l'1-0. Il giovane senegalese è in gran forma e all'8' trova addirittura la doppietta. Un corner dalla destra viene raccolto da Deiola, il quale ci prova al volo trovando l'opposizione di Carnesecchi ma Mendy è il più lesto di tutti a mettere dentro, sfruttando una deviazione di Djimsiti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cagliari show: 3-2 all'Atalanta e salvezza sempre più vicina

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