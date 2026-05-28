Dall' orrore delle celle israeliane alla voragine di Gaza | ecco il nuovo romanzo di Barbara Schiavulli

Barbara Schiavulli ha pubblicato un nuovo romanzo che ripercorre le sue esperienze in diversi paesi colpiti da conflitti e sofferenza. Nel libro, descrive le condizioni delle celle israeliane e la devastazione a Gaza, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di zone di guerra. La giornalista ha lavorato negli ultimi trent’anni in aree come Palestina, Iraq, Yemen, Afghanistan e Sudan.

Palestina, Iraq, Yemen, Afghanistan, Sudan e la lista potrebbe continuare ancora: sono solo alcuni dei Paesi che Barbara Schiavulli ha raccontato negli ultimi 30 anni come giornalista di guerra. Ci sono delle storie però per cui i reportage non bastano e che trasforma in libri: “Voragini” è il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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