Agli Eremitani la presentazione di Perseveranza è il nuovo romanzo di Barbara Codogno
Agli Eremitani si è tenuta la presentazione del nuovo romanzo di Barbara Codogno, intitolato
Commettere errori è umano, ma ostinarsi nell’errore è diabolico. “Perseveranza”, il nuovo romanzo di Barbara Codogno che Apogeo Editore pubblica il 10 marzo, si colloca esattamente sul bordo di questo crinale: non nella fragilità dell’errore ma nella sua ostinazione.Berto, il protagonista del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"Ho l'età di mia madre", la presentazione del libro di Nereo Tiso agli EremitaniMartedì 13 gennaio il Museo Eremitani di Padova ospita la presentazione del libro “Ho l’età di mia madre” di Nereo Tiso, edito da Cleup nel 2025.
