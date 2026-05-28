Sabato 30 maggio alle 18, presso la libreria Feltrinelli di Pisa, si terrà la presentazione del romanzo ‘Civico 131’ di Barbara Cerri. L’evento si svolgerà in Corso Italia 50 e sarà organizzato dall’editore MdS. La scrittrice sarà presente per discutere del suo nuovo libro, che sarà disponibile durante l’incontro.

Pisa, 26 maggio 2026 – Sabato 30 maggio, alle 18, all’interno della Libreria Feltrinelli di Pisa, in Corso Italia 50, MdS Editore presenta ‘Civico 131’, il romanzo di Barbara Cerri. Non è un dettaglio secondario che il libro venga presentato proprio a Pisa. La città, con le sue strade, i suoi quartieri, i suoi mutamenti e le sue contraddizioni, fa da sfondo ideale e narrativo a una storia che parla di convivenza, solitudini, paure urbane e possibilità di comunità. E non è secondario nemmeno che l’incontro si svolga nel cuore pulsante della città, alla Libreria Feltrinelli di Corso Italia: uno spazio di passaggio, incontro e cultura, perfetto per un romanzo che racconta cosa può accadere quando le vite smettono di restare chiuse dietro una porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Civico 131’: il romanzo di Barbara Cerri presentato alla Feltrinelli

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