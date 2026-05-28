‘Civico 131’ | il romanzo di Barbara Cerri presentato alla Feltrinelli
Sabato 30 maggio alle 18, presso la libreria Feltrinelli di Pisa, si terrà la presentazione del romanzo ‘Civico 131’ di Barbara Cerri. L’evento si svolgerà in Corso Italia 50 e sarà organizzato dall’editore MdS. La scrittrice sarà presente per discutere del suo nuovo libro, che sarà disponibile durante l’incontro.
Pisa, 26 maggio 2026 – Sabato 30 maggio, alle 18, all’interno della Libreria Feltrinelli di Pisa, in Corso Italia 50, MdS Editore presenta ‘Civico 131’, il romanzo di Barbara Cerri. Non è un dettaglio secondario che il libro venga presentato proprio a Pisa. La città, con le sue strade, i suoi quartieri, i suoi mutamenti e le sue contraddizioni, fa da sfondo ideale e narrativo a una storia che parla di convivenza, solitudini, paure urbane e possibilità di comunità. E non è secondario nemmeno che l’incontro si svolga nel cuore pulsante della città, alla Libreria Feltrinelli di Corso Italia: uno spazio di passaggio, incontro e cultura, perfetto per un romanzo che racconta cosa può accadere quando le vite smettono di restare chiuse dietro una porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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