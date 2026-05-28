Dall' estate più corse dei treni verso i laghi e la Valtellina

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 14 giugno è iniziato l’orario estivo di Trenord, con più corse verso il Lago di Como, Lecco e la Valtellina. Da settembre saranno introdotti nuovi collegamenti sulle linee suburbane.

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Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il Lago di Como, Lecco, la Valtellina; da settembre saranno poi aggiunti collegamenti sulle linee suburbane. Con l’inizio di giugno prendono il via anche alcuni dei grandi cantieri previsti dai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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