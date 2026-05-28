Dall' estate più corse dei treni verso i laghi e la Valtellina
Dal 14 giugno è iniziato l’orario estivo di Trenord, con più corse verso il Lago di Como, Lecco e la Valtellina. Da settembre saranno introdotti nuovi collegamenti sulle linee suburbane.
Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il Lago di Como, Lecco, la Valtellina; da settembre saranno poi aggiunti collegamenti sulle linee suburbane. Con l’inizio di giugno prendono il via anche alcuni dei grandi cantieri previsti dai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Équitation française : 400 ans dHistoire exceptionnelle
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Trenord pensa già alle vacanze: più corse per il Malpensa Express e verso i laghi
Leggi anche: I ’treni del mare’. Venti corse in più tutti i fine settimana
Temi più discussi: Actv si prepara per l’estate, ecco i nuovi orari da sabato 30 maggio; Linee Mare 2026; Ancona, Conerobus: Biglietti dei bus più cari? No, grazie. E troppi problemi nell’orario estivo; Conerobus appalta le corse: Intesa con imprese di trasporto per coprire i turni senza tagli.
Ci sono vestiti che sembrano fatti apposta per l’estate dei bambini Edera, in morbida mussola di cotone, è leggero, fresco e pensato per accompagnare ogni piccolo movimento: dalla spiaggia alle corse all’aria aperta, fino ai pomeriggi più caldi Perché a facebook
Puoi mettere una flotta per trasportare un esercito in più corse se non hanno la capacità? reddit
Trasporti, estate più vicina: nuove corse tra Pamparato e MondovìGrandaBus potenzia la linea 58 per la stagione estiva: attivate due andate e due ritorni per i giorni festivi da giugno a settembre ... cuneodice.it
Ippica, Ippodromo Snai Sesana: giovedì riunione di trotto, sette corse a partire dalle 15:40La 9^ giornata stagionale all'Ippodromo Snai Sesana vede le corse intitolate ai brand e modelli di auto d’epoca, e non solo. agimeg.it