Malpensa, 23 marzo 2026 – Aria di primavera, ma anche vacanze estive a cui pensare, almeno per quanto riguarda l’organizzazione. Trenord aumenta l’offerta di corse a disposizione dei viaggiatori del tempo libero. Da sabato 28 e domenica 29 marzo, per tutta la bella stagione, saranno in cartellone più collegamenti nel week-end con l’aeroporto di Malpensa e verso i laghi. Previsto anche il ritorno dei “Treni del mare”, fra Lombardia e Liguria. Il potenziamento, fanno sapere dall’azienda dei trasporti regionale, risponde alla crescente domanda di mobilità registrata nei fine settimana e nei festivi. Gli orari delle corse aggiuntive sono disponibili su trenord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenord pensa già alle vacanze: più corse per il Malpensa Express e verso i laghi

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