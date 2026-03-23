I ’treni del mare’ Venti corse in più tutti i fine settimana

L’imminente arrivo della Pasqua porterà sulla Riviera spezzina (e del resto della Liguria) migliaia di turisti provenienti da un po’ tutto il Nord Italia. In tal senso sono stati rafforzati i collegamenti ferroviari da Lombardia e Piemonte verso la Liguria, per soddisfare la domanda di mobilità primaverile ed estiva, utili non solo per i turisti ma anche a chi da Spezia deve spostarsi verso Milano. In accordo con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, l’accessibilità e la qualità del servizio saranno migliorate grazie a 39 corse in più effettuate da Regionale di Trenitalia, che per il potenziamento del collegamento con la Lombardia opererà in collaborazione con Trenord. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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