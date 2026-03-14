Gli animali salvati dall' abbandono che salvano le persone con la pet therapy | ecco L' Arca di Noemi

Noemi Cimonetti ha ideato il progetto di pet therapy chiamato “L’Arca di Noemi” nella sua azienda in Val di Gresta. Il progetto coinvolge animali salvati dall’abbandono che aiutano le persone attraverso sessioni di pet therapy. Ieri a Roma, presso la sede nazionale di Coldiretti, le è stato consegnato il “Premio Campagna Amica” in riconoscimento del suo lavoro.

“L’Arca di Noemi” è una realtà specializzata in pet therapy e agricoltura sociale per bambini fragili, con la particolarità di lavorare con animali salvati dall’abbandono. Nell’azienda di Noemi gli animali che nessuno voleva diventano strumenti di relazione e inclusione, aiutando le persone a ritrovare benessere. La terapia assistita con gli animali viene quindi praticata con esemplari abbandonati e poi recuperati, creando un’esperienza che unisce accoglienza, benessere e relazione con i cittadini. Un esempio di agricoltura sociale in cui gli animali sono capaci di generare relazioni inclusive e significative. Durante la cerimonia, infatti,... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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