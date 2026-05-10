Come funzionano le banche dei tessuti umani che ti salvano la vita
Negli ultimi giorni, si sono verificati i primi dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano di alcuni giovani coinvolti nel rogo del Constellation, avvenuto a Crans-Montana lo scorso Capodanno. Nel frattempo, si approfondisce il funzionamento delle banche dei tessuti umani, strutture che raccolgono e conservano tessuti come pelle, cornee e ossa, utilizzati per interventi chirurgici e trapianti. Questi centri sono fondamentali per le procedure di emergenza e per le cure di lunga durata.
Con il passare delle settimane stanno venendo progressivamente dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano i ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana, lo scorso Capodanno. Dei 12 ricoverati, ne sono rimasti 5, di cui uno in dimissione a breve, secondo quanto precisato dal nosocomio meneghino. Giovanissimi con ustioni su gran parte del corpo che devono la vita agli innesti con cui chirurghi specializzati hanno sostituito la pelle danneggiata, o mancante del tutto, con cute sana, permettendo alla loro di rigenerarsi. Un miracolo reso possibile dalla quantità di epidermide presente in speciali strutture sanitarie pubbliche nelle quali sono raccolti, conservati e distribuiti all’occorrenza, tessuti umani di tutti i generi: muscolo-scheletrici, come ossa, tendini, cartilagini e legamenti.🔗 Leggi su Panorama.it
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