Come funzionano le banche dei tessuti umani che ti salvano la vita

Negli ultimi giorni, si sono verificati i primi dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano di alcuni giovani coinvolti nel rogo del Constellation, avvenuto a Crans-Montana lo scorso Capodanno. Nel frattempo, si approfondisce il funzionamento delle banche dei tessuti umani, strutture che raccolgono e conservano tessuti come pelle, cornee e ossa, utilizzati per interventi chirurgici e trapianti. Questi centri sono fondamentali per le procedure di emergenza e per le cure di lunga durata.

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Con il passare delle settimane stanno venendo progressivamente dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano i ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana, lo scorso Capodanno. Dei 12 ricoverati, ne sono rimasti 5, di cui uno in dimissione a breve, secondo quanto precisato dal nosocomio meneghino. Giovanissimi con ustioni su gran parte del corpo che devono la vita agli innesti con cui chirurghi specializzati hanno sostituito la pelle danneggiata, o mancante del tutto, con cute sana, permettendo alla loro di rigenerarsi. Un miracolo reso possibile dalla quantità di epidermide presente in speciali strutture sanitarie pubbliche nelle quali sono raccolti, conservati e distribuiti all’occorrenza, tessuti umani di tutti i generi: muscolo-scheletrici, come ossa, tendini, cartilagini e legamenti.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Come funzionano le banche dei tessuti umani (che ti salvano la vita) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bimbi in pericolo: le manovre salvavita che salvano la vita ai piccoli? Cosa sapere L'associazione La Voce dei Diritti APS ha organizzato il corso Bimbi in Sicurezza a Tivoli. Banche e credito, le centrali rischi: ecco come funzionano i sistemi di informazione creditiziaTerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva.