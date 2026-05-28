Tra le proposte più originali per i weekend estivi ci sono soggiorni in suite galleggianti in Liguria e viaggi in caicco in Turchia. Queste opzioni rappresentano alcune delle dieci idee più scelte per le vacanze di breve durata durante la stagione estiva. La lista include soluzioni che combinano comfort e avventura, pensate per chi cerca esperienze diverse dal solito. Le proposte sono state selezionate tra le più richieste dai viaggiatori in vista dell’arrivo di giugno.

Giugno sta per arrivare, portando con sé l’inizio dell’estate e la luce delle lunghe giornate di sole. È il tempo dei finestrini dell’automobile abbassati, del vento tra i capelli e di quella voglia di partire mentre si canticchia il nuovo tormentone dei prossimi mesi. Il calendario del 2026 ci regala subito un’occasione d’oro: la Festa della Repubblica cade di martedì, offrendo la possibilità di un ponte di quattro giorni. Ma a fare gola non è solo il 2 giugno, bensì tutti i fine settimana del mese: basta attaccarci un venerdì o un lunedì strategico per regalarsi un vero e proprio assaggio di vacanza, quando le giornate sono ancora lunghe e non c’è l’overtourism di agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle suite galleggianti in Liguria al caicco in Turchia: le 10 idee viaggio più originali per i weekend d’estate

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