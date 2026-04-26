Dal lago di Resia a Isole Tremiti le 5 mete italiane più originali dove passare un weekend di primavera

Con l’arrivo della primavera, molte destinazioni italiane si rivelano perfette per un fine settimana all’insegna di natura e tradizioni. Dal lago di Resia alle Isole Tremiti, passando per borghi come Scanno e località di mare come Maratea, queste mete offrono paesaggi suggestivi e atmosfere autentiche. È il momento ideale per esplorare luoghi meno battuti, caratterizzati da panorami unici e ambienti ricchi di storia.