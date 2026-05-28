Per partecipare a un matrimonio, sia come testimone che come invitata, l’attenzione si concentra principalmente sull’abbigliamento. Le scelte spaziano da pochette di raso a sac-à-main colorate, con dettagli come piume e cristalli. Si alternano abiti di diverso stile, dal tubino pastello a quello da sera, in base alle preferenze e alle occasioni. La scelta del look rappresenta l’aspetto più immediato da considerare prima dell’evento.

Quando si deve partecipare a un matrimonio, sia in veste di testimone che di semplice invitata, il primo pensiero va al look da sfoggiare, soprattutto all’abito o al completo. Gli accessori passano coì in secondo piano e spesso vengono scelti maniera distratta o frettolosa. Niente di più sbagliato. Se per quanto riguarda le scarpe basta trovare il giusto compromesso tra comodità ed eleganza, le borse da cerimonia hanno invece un ruolo centrale nella buona riuscita dell’ outfit. Anche perché vengono tenute in bella vista per tutta la celebrazione del rito e anche per buona parte delle foto di routine e dei festeggiamenti. Ecco perché dovrebbero essere scelte con cura, facendo attenzione a forme, materiali, colori e dettagli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle pochette di raso alle sac-à-main colorate, dalle piume ai cristalli, dal tubino pastello all’abito da sera

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