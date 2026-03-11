Dalle penne colorate ai voucher piccanti | così Legami è diventata una cartoleria da 244 milioni

Legami, nata come piccola cartoleria, è cresciuta fino a raggiungere un fatturato di 244 milioni di euro. La sua storia inizia con strumenti semplici come una cinghia per legare i libri, ma ha ampliato la gamma arrivando a vendere penne colorate, voucher e oggetti a tema animale. Oggi, si presenta come un punto di riferimento nel settore delle forniture per cancelleria e regali.

È partito con una cinghia per legare i libri e ha costruito un impero fatto di penne, colori e animaletti. Alberto Fassi, 51 anni, fondatore e amministratore delegato di Legami Milano, è riuscito in qualcosa che pochi imprenditori si possono vantare di avere fatto: creare un business in un. 🔗 Leggi su Today.it

Legàmi conquista Europa e Usa, 36 aperture entro marzoDa Bergamo a Parigi, Londra, Madrid e New York, in 22 anni Legami è diventata un gruppo internazionale di design che ha conquistato un pubblico trasversale con i suoi oggetti quotidiani, dalle penne ... ansa.it

Legami, cartoleria da 300 milioni di fatturato: cosa c’è nel quartier generale dove nascono le penne-animalettoVisitare il quartier generale di Azzano San Paolo, alle porte di Bergamo, di Legami è un po’ come entrare nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Solo che qui a farla da padrone ci sono quaderni, ... corriere.it