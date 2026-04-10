Dalle prime ore del mattino fino alla sera, anche Kate Middleton deve rispettare le regole del protocollo reale riguardo ai cappelli indossati in pubblico. Le principesse e le donne appartenenti alla famiglia reale inglese imparano queste formalità fin da giovani, mentre le persone comuni, come Kate, che diventano membri della famiglia reale attraverso matrimonio, si adeguano nel tempo. Lo stesso vale per le norme che regolano il loro comportamento e l’abbigliamento durante gli eventi ufficiali.

L e Royal inglesi lo imparano fin da bambine, mentre le commoner come Kate Middleton, che entrano a far parte dei Windsor sposando un erede al trono, si adeguano strada facendo. Per tutte loro, il cappello non costituisce solo una semplice scelta di moda. In realtà, è una parte rigorosamente regolamentata della «divisa» prevista per i loro incarichi pubblici ufficiali. E devono indossarlo sempre, che si tratti di nozze Royal, Garden Party, riti religiosi, o cerimonie ufficiali come il Trooping the Colour di re Carlo. Abito bianco, cappello e spilla: il look di Kate Middleton per l’atteso ritorno in pubblico X Leggi anche › Kate Middleton a San Patrizio: il simbolismo dello chignon e il rigore dello smeraldo La regola del cappello che anche Kate Middleton deve rispettare . 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle 6 di mattina alle 6 di sera, anche Kate Middleton deve rispettare gli orari dettati dal protocollo Royal sui cappelli da indossare in pubblico

Il ritorno dei cappelli a falda larga, come quello di paglia indossato da Kate MiddletonKate Middleton ha partecipato all'insediamento del nuovo Arcivescovo di Canterbury e lo ha fatto con il primo look primaverile dell'anno.

Questi anelli sono il segreto royal, usato anche da Kate Middleton, per impreziosire le mani in ogni occasioneC’è un gesto, sottile e quasi impercettibile, che definisce il vero lusso molto più dell’ostentazione: è il brillare...

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Kate Middleton, l’incontro col Conte di Wessex scatena le vociKate Middleton è stata sorpresa a chiacchierare con affetto assieme James, il Conte di Wessex e la conversazione non è passata inosservata. dilei.it

Una foto di Kate Middleton e della principessina Charlotte, che si tengono per mano durante la messa di Pasqua, ha fatto il giro del web. Un gesto che rompe il protocollo, ma che mostra la loro affettuosa connessione. - facebook.com facebook

Il fratello minore di Kate Middleton spiega in un post Instagram perché si è voluto assentare per qualche tempo dalla piattaforma social. E, in occasione del weekend pasquale, torna a pubblicare foto della sua famiglia, compresi gli adorati cani e un raro scatto x.com