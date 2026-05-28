Dalle piazze di Livorno al mondo | mostra sul Vietnam e i conflitti oggi
Una mostra sul Vietnam e i conflitti attuali è stata allestita in una piazza di Livorno, portando in scena testimonianze e materiali storici. La rassegna si collega alle proteste di oggi attraverso il tema delle mobilitazioni e delle forme di dissenso. Un protagonista presente nella mostra raccoglie e tramanda la memoria degli anni Settanta, offrendo uno sguardo sulla storia e sui movimenti di allora. La mostra intende mettere in relazione passato e presente nel contesto delle mobilitazioni sociali.
? Punti chiave Come si collegano le proteste di Livorno ai conflitti digitali odierni?. Chi è il protagonista che porterà la memoria degli anni Settanta?. Cosa rivelano le immagini in tempo reale sulla situazione in Palestina?. Perché le foto del Vietnam servono a comprendere le guerre attuali?.? In Breve Mostra presso centro Libertà Livorno in Borgo Cappuccini dal 30 maggio al 2 giugno.. Documentazione fotografica tratta dal volume Vietnam unito, indipendente curato dal partito comunista.. Confronto visivo tra memorie storiche e oltre trenta guerre attualmente in corso nel mondo.. Ingresso a contributo consapevole integrato nel calendario della Festa di Straborgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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