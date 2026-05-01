Il primo maggio del 1886, a Chicago, centinaia di lavoratori manifestarono per chiedere una giornata lavorativa di otto ore. La protesta si trasformò in una rivolta che coinvolse anche l’esplosione di un episodio violento nel quartiere di Haymarket. Questo evento ebbe conseguenze importanti, portando all’istituzione della giornata internazionale dei lavoratori da parte della Seconda Internazionale. Da allora, la data è diventata simbolo delle battaglie per i diritti dei lavoratori in tutto il mondo.

? Cosa sapere Il 1° maggio 1886 migliaia di lavoratori scesero in strada a Chicago per le otto ore.. La rivolta di Haymarket portò la Seconda Internazionale a istituire la giornata mondiale dei lavoratori.. Il 1° maggio 1886, nello Stato dell’Illinois, decine di migliaia di lavoratori scesero nelle strade per esigere una riforma radicale dell’orario lavorativo, innescando una catena di eventi che avrebbe trasformato per sempre la storia dei diritti civili e sociali a livello globale. Le radici della ricorrenza odierna affondano nelle aspre tensioni sociali che caratterizzarono la seconda metà dell’Ottocento, un periodo dominato dalla rivoluzione industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle piazze di Chicago al 1° maggio: la lotta per le 8 ore

1 Maggio – Almanacco del Giorno: storia, memoria e diritti della Festa dei Lavoratori

Notizie correlate

Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. rinnovate per una nuova stagioneLe tre serie della NBC sono state tutte rinnovate per un'altra stagione, confermando il continuo interesse del pubblico per la televisione lineare e...

Dalle provocazioni sul Tricolore al linguaggio «di pancia», la sua figura ha segnato il passaggio a una politica viscerale che ha cambiato per sempre le piazze italianeIl sigaro quasi sempre acceso, un gesto dell’ombrello tirato fuori nei momenti chiave del comizio, la canotta o la polo al posto della giacca.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Grano duro, prezzi internazionali solo in lieve ripresa; 1° maggio 2026: da Haymarket alla Tuscia, il lavoro tra fragilità e vocazione alla pace; Primo Maggio 2026: tra storia, diritti e futuro; Primo Maggio, la festa dei lavoratori tra storia e trasformazioni.

Dalle proteste operaie di Chicago alla giornata internazionale dei diritti, che cosa ricordiamo il 1 maggio Leggi l'articolo #PrimoMaggio - facebook.com facebook

The Letter Date: 1890–91 Artist: Mary Cassatt 1844-1926 Art Institute Chicago Buon Weekend x.com