Negli ultimi anni, una figura politica ha lasciato un’impronta evidente nelle piazze italiane, passando da provocazioni sul Tricolore a un linguaggio più diretto e istintivo. Durante i comizi, si è spesso visto con il sigaro acceso e con gesti come l’ombrello tirato fuori nei momenti più tesi. La sua immagine si distingue anche per l’abbigliamento informale, con canotta o polo al posto della giacca.

I l sigaro quasi sempre acceso, un gesto dell’ombrello tirato fuori nei momenti chiave del comizio, la canotta o la polo al posto della giacca. Quando Umberto Bossi – morto il 19 marzo a 84 anni – saliva sul palco della Lega Nord negli anni Novanta, ogni dettaglio fisico era già un messaggio. Non gesti di sciatteria, ma una scelta di postura politica precisa, costruita per staccarsi visivamente da tutto ciò che la Prima Repubblica aveva rappresentato: distanza, formalità, linguaggio cifrato. Politici al mare ieri e oggi. guarda le foto Umberto Bossi, la canottiera a Porto Cervo. Una delle foto simbolo della carriera politica di Bossi racconta molto del “Senatùr”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle provocazioni sul Tricolore al linguaggio «di pancia», la sua figura ha segnato il passaggio a una politica viscerale che ha cambiato per sempre le piazze italiane

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