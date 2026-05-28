Le autorità hanno confermato che Matteo Messina Denaro ha accumulato un patrimonio di miliardi di lire e successivamente di milioni di euro, trasferiti tra vari conti e proprietà. La somma totale non è stata quantificata con precisione. Le indagini hanno evidenziato numerosi beni riconducibili a lui, tra cui immobili e aziende, spesso intestati a terze persone o tramite società fittizie. La gestione di questi beni è al centro di procedimenti giudiziari in corso.

I miliardi di lire e poi i milioni di euro, passati tra le mani di Matteo Messina Denaro non sono quantificabili. L’ultima inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha messo in luce l’ ennesimo tassello di un mosaico ancora incompleto. Un tesoretto stimato in 200 milioni di euro, frutto degli investimenti trasversali di un narcotrafficante legato all’ex primula rossa di Cosa Nostra, con immobili e contri correnti sparsi in tutto il mondo. Un fiume di soldi. Messina Denaro è riuscito nel corso della sua trentennale latitanza ad attingere sempre da nuove risorse economiche, nonostante le numerose operazioni antimafia hanno colpito ripetutamente la sua rete di fiancheggiatori, con sequestri e confische di beni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle pale eoliche ai supermercati: lo sterminato patrimonio (noto) di Matteo Messina Denaro

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