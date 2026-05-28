dalle opere al turismo si rafforza asse bologna ravenna

Ieri a Ravenna, nella residenza di Piazza del Popolo 1, si è svolta una presentazione dedicata ai territori di Bologna e Ravenna. Durante l'incontro sono stati illustrati i progetti in corso nelle aree delle opere pubbliche e del turismo. È stata anche fatta una comparazione tra le scelte amministrative e di gestione del territorio adottate dalle due giunte. L’evento ha visto coinvolti rappresentanti delle amministrazioni locali di entrambe le città.

Una presentazione dei rispettivi territori e una comparazione di scelte amministrative e di governo del territorio tra la Giunta bolognese e quella ravennate è quanto avvenuto ieri nella residenza di Piazza del Popolo 1 a Ravenna. Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha accolto il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, insieme alle rispettive giunte e, nel caso di Bologna, dei delegati, "che operano nell’ottica di un ampio schema di governo che rispecchia la città metropolitana". Barattoni, spiega la nota "ha tracciato un quadro generale della città, del suo esteso forese, delle sfide legate all’ambiente, all’invecchiamento della popolazione e delle opportunità offerte dal titolo di Capitale italiana del Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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