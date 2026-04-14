Biennale mosaico si rafforza l' asse Ravenna-Monreale | Un' arte a rischio serve l' intervento del Governo

La prima Biennale del Mosaico di Monreale ha portato alla luce diverse preoccupazioni sullo stato dell'arte millenaria, con un richiamo all’intervento del Governo per la formazione. Contestualmente, si sono consolidati i legami tra Monreale e Ravenna, aprendo nuove opportunità di collaborazione per lo sviluppo di questa tradizione. L’evento ha evidenziato sia le criticità che le potenzialità di un settore che, pur guardando al futuro, rischia di perdere le sue radici più profonde.

Un’arte millenaria che guarda al futuro, ma rischia di perdere le sue fondamenta. Dalla prima Biennale del Mosaico di Monreale emerge un doppio segnale forte: da un lato l’allarme nazionale sulla formazione, dall’altro nuove prospettive di collaborazione tra Monreale e Ravenna per lo sviluppo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Monreale-Ravenna, nasce l'asse italiano del mosaicoAlla Biennale del Mosaico un ponte culturale tra Sicilia ed Emilia-Romagna per valorizzare una delle arti più antiche e contemporanee La Biennale del... Biennali del mosaico, asse Monreale-Ravenna per il futuro del settoreUn’arte millenaria che guarda al futuro, ma rischia di perdere le sue fondamenta.